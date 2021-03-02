В РФ предложили контролировать цены на дорожные стройматериалы

02.03.2021, 19:22, Новости дня

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Правительство РФ должно взять под свой контроль цены на строительные материалы, используемые в строительстве дорог, по принципу контроля цен на топливо, считает замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев.

«Предлагаем правительству РФ взять под контроль цены на строительные материалы, как сейчас контролируются цены на бензин и дизельное топливо», – передает слова Васильева РИА «Новости».

«Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожники не сбавили темпы и даже перевыполнили план. В прошлом году в большинстве регионов уже заключены контракты на дорожные работы в 2021 году, то есть дорожники смогут приступить к работам, как только позволят погодные условия», – сказал сенатор во вторник в ходе «круглого стола», посвященного проблемам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам парламентария, все еще остаются риски, которые могут помешать достижению показателей нацпроекта, например, рост стоимости работ и строительных материалов. Кроме того, у заказчика недостаточно реальных законных рычагов влияния на подрядчиков и, как результат, власти имеют снижение качества строительства и ремонта из-за нарушения технологий, отметил Васильев. «В последнее время участились случаи выполнения работ недобросовестными организациями. Регионы предлагают при проведении конкурентных процедур учитывать опыт исполнения государственных либо муниципальных контрактов, заключенных на территории России», – сказал законодатель.

Он также отметил недостаточное количество специализированной техники в регионах, низкую квалификацию проектировщиков, специалистов дорожных организаций, особенно в части выполнения работ на искусственных сооружениях.

В начале февраля Счетная палата анонсировала масштабные проверки национальных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов.