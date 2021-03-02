Суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи под Нижним Новгородом

02.03.2021, 19:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гражданина Узбекистана Шарофиддина Амирова, обвиняемого в убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, арестовали на два месяца. Подсудимый не возражал против заключения под стражу.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 27 апреля 2021 года включительно», – огласил решение судья Азамат Ионов в зале Московского районного суда, передает РИА «Новости».

Следствие настаивало на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что Амиров, являясь гражданином другого государства, оставаясь на свободе, может скрыться от органа предварительного следствия. Сам подсудимый заявил, что не возражает против заключения под стражу, так как опасается за свою жизнь и здоровье.

По словам адвоката, причиной трагедии стало то, что ее подзащитный «долгое время находился в тяжёлой психотравмирующей ситуации», поскольку, по его словам, ему мало платили и не отдавали паспорт, чтобы он мог уехать. Следователь Илья Чуев заявил, что Амиров подробно рассказал о происходившем. Кроме того, после убийства он похитил деньги и ювелирные изделия на сумму более 1 млн рублей.

Напомним, 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. В СК по региону сообщили, что убийство семьи было совершено из корыстных побуждений. Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве под Нижним Новгородом оказался гражданином Узбекистана. По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. После этого он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся. Он был задержан во Владимирской области, 1 марта его доставили в Нижний Новгород. Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи.