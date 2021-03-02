Мнение: Топ-10 интернет-компаний России, уравнивание цен на Яндексе и борьба с колдунщиками

02.03.2021, 19:20, Разное

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1. За последнее время заметно изменился рейтинг самых крупных интернет-компаний России. Во главе списка по-прежнему остаётся «Яндекс», зато на второе и третье места вырвались интернет-магазины «Вайлдберриз» и «Озон»:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/iandeks-vozglavil-spisok-samyh-uspeshnyh-internetkompanii-rossii-6036347a2dc5795636e0d5c3

…Forbes в этот рейтинг включили только те организации, которые зарабатывают в России более 50% своей прибыли и на которые приходится более 50% пользователей из нашей страны. Некоторые из этих бизнесов все же выходят на международный уровень, но все ещё имеют огромную долю продаж в нашей стране.

Так, Wildberries совсем недавно начал вести свою деятельность в других странах: Италии, Испании, Франции. До этого он уже работал в Польше и Германии, а также Израиле и Словакии. Видно, что компания расширяет свой рынок и в будущем может претендовать на постоянные и высокие места в рейтинге.

По итогам 2020 года Mail.ru Group опустилась на 4-ю строчку, уступив интернет-магазинам Wildberries и Ozon, а сервис доставки еды “Delivery Club” попал в топ-10, как и некоторые другие.

Коронавирус изменил расстановку сил в российском интернет-бизнесе. Вероятно, оно и к лучшему. Мы должны сопротивляться иностранным айти-гигантам, это вопрос национальной и экономической безопасности.

2. Яндекс.Маркет избавляется от товаров, которые стоят на 20% дороже медианной цены. Допустим, поставщики предлагают видеокарту RTX 2060. У всех она стоит 50 тысяч, а один продавец выставил цену в 70 тысяч. Так вот, по новым правилам предложение этого продавца скроют:

https://market.yandex.ru/partners/news/marketpleys-otmenyaem-isklyucheniya-pri-skrytii-tovarov-iz-za-vysokoy-tseny

Теперь мы будем снимать с продажи любой товар, если его цена превышает медианную на Маркете на 20% или больше.

Скрытие будет применяться во всех категориях, в том числе и в тех, которые были исключениями:

1. Продукты

2. Товары для дома

3. Товары для животных

…

22. Детские товары (частично)

3. Антимонопольщики хотят принудить Яндекс давать чужой рекламе те же права, что и своей:

https://lenta.ru/news/2021/02/24/cold/

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается заставить «Яндекс» отказаться от практики использования «колдунщиков» в борьбе с конкурентами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о политике, которую проводит поисковый сервис компании. В своей выдаче он регулярно устанавливает приоритет для других сервисов «Яндекса», отдавая им предпочтение перед конкурентами.

Среди таких сервисов «Яндекс.Вертикали» (включает «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работу»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы», а также «Кинопоиск». Все они отображаются в результатах выдачи в виде интерактивных виджетов, расположенных между рекламными слотами и органической выдачей. Такие виджеты часто называют «колдунщиками».

Такую практику ФАС сочла нарушением антимонопольного законодательства и предписала «Яндексу» прекратить ее. Кроме того, компания должна раскрыть собственные алгоритмы продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей.