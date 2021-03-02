В США выпустили новый минивэн KIA Carnival

02.03.2021, 18:58, Новости дня

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В США официально презентовали модернизированный минивэн KIA Carnival нового поколения.

По внешнему виду данный автомобиль имеет сходства с современными кроссоверами, что прослеживается в форме решетки радиатора, колесных арках, а также в накладках на нижней части кузова. В свою очередь, новый минивэн KIA Carnival получил модернизированный салон, имеют электрический привод боковых дверей, две розетки, а также разъемы для зарядки различных гаджетов.

Напомним, совсем недавно начался этап тестирования нового южнокорейского электрокара CV/EV. Предполагается, что главным конкурентом для данной модели выступит американский экземпляр Tesla Model 3. Для новинки предусмотрели продвинутую архитектуру E-GMP.