 

Новое поколение внедорожника Mahindra Scorpio готовится к дебюту

02.03.2021, 18:58, Новости дня
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Известный автомобильный бренд Mahindra в ближайшее время рассекретит модернизированный рамный внедорожник под названием Mahindra Scorpio.

Данный экземпляр относится ко второму поколению легендарного автомобиля. Первая генерация Scorpio вышла в 2002 году, тогда как актуальная версия продается с 2017 года. Распознать модернизированный внедорожник Scorpio можно по решетке радиатора, головной оптике и ламелям. По интерьеру салону отмечается крупный дисплей мультимедийной системы, а также цифровая приборная панель и ряд других опций.

Вместе с тем уровень производительности внедорожника пока не указывается, однако есть предположения, что модель Scorpio превзойдет предшественника по уровню мощности. Точная дата выхода в продажу пока остается неизвестной.



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