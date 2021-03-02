МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый санкционный режим против нарушителей прав человека в Крыму

02.03.2021, 18:54, Новости дня

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Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что Евросоюз применит новый санкционный режим против нарушителей прав человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в комментарии пресс-службы ведомства в связи с введением санкций ЕС из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

“Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Европейского союза впервые применить новый глобальный санкционный механизм против четырех российских чиновников за нарушения прав человека в России. Решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза”, – говорится в сообщении.

В МИД считают, что новый санкционный режим может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины и восстановления территориальной целостности страны.

“Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным”, – подчеркнули в МИД Украины.

2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Нацгвардией РФ Виктора Золотова.

Вслед за ЕС санкции против России из-за отравления Навального ввели США.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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