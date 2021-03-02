“Бедная девочка”, “У нее четверо детей. Ей можно”. Стилист Кардашян опубликовал в сети пикантное фото звезды

02.03.2021, 18:54, Новости дня

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Стилист американской модели Ким Кардашян Крис Эпплтон 1 марта разместил на своей странице в Instagram совместное фото со звездой, которое было сделано в тот момент, когда она задремала.

На опубликованном снимке Кардашян запечатлена сидящей в расслабленном состоянии в кресле с запрокинутой головой и полуоткрытым ртом.

“Я люблю тебя, Ким”, – подписал публикацию ее стилист.

“Я тебя ненавижу! Вы меня вымотали”, – отреагировала на фото Кардашян.

“У нее четверо детей. Ей можно”, – прокомментировали снимок пользователи сети.

“Спящая красавица”, – написала в комментариях американская модель и подруга Кардашян Пэрис Хилтон.

“Она спит? Бедная девочка”, – выразили сочувствие модели подписчики ее стилиста.

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Публикация от Chris Appleton (@chrisappleton1)

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В прошлом году модель завила, что проект будет закрыт.

В 2014 году Кардашян вышла замуж за американского рэпера Канье Уэста. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В феврале 2021 года стало известно, что Кардашян подала на развод.

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