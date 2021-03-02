 

В Раде пытаются восстановить видео возможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета — Разумков

02.03.2021, 18:54, Новости дня
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В Верховной Раде Украины пытаются восстановить видео по голосованию за назначение министра образования Украины Сергея Шкарлета, на котором могло происходить кнопкодавство. Об этом 2 марта Цензор.НЕТ заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова,  сперва серверы, которые отвечают за видео с камер, не находились в управлении Рады, а были в распоряжении Управления государственной охраны.

“Сейчас эти серверы по камерам, которые находятся в зале находятся в управлении Рады, поэтому если что-то другое случится, то мы эту информацию сможем оперативно обнародовать”, – заявил Разумков.

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. За проголосовали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов, а в партии “Голос” 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства. 18 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту возможного неперсонального голосования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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