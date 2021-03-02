Из-за неосторожного обращения с оружием в зоне ООС погиб 19-летний военный

02.03.2021, 18:54, Новости дня

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Украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области Андрей Мирча. Он заключил контракт с Вооруженными силами в июле. Служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев.

Похоронят солдата в его родном селе Степановка Семеновской территориальной общины Кременчугского района 3 марта.

У погибшего остались родители и четверо младших братьев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

В январе на востоке Украины погибли трое военнослужащих, в феврале, по подсчетам “Новинарні”, – не менее 14 (из них 11 – боевые потери).

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