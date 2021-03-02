Под Москвой парень зарезал пьющего отца

02.03.2021, 18:52, Разное

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В полицию обратился 22-летний житель Раменского округа Московской области. Он рассказал, что вовремя ссоры убил своего 54-летнего отца, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Позже на теле погибшего насчитают 11 ножевых ран. Соседи же расскажут полиции о том, что погибший давно и крепко пил, на фоне чего у него регулярно возникали конфликты с сыном. Сам молодой человек, завершив звонок, выпал из окна. различными травмами он попал в больницу.