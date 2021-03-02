 

В США отказались от “перезагрузки” отношений с Россией

02.03.2021, 18:52, Разное
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Член администрации рассказал, что Америка хотят иметь предсказуемые и стабильные связи с Россией. Он отметил, что Вашингтон не заинтересован ни в “перезагрузке” отношений с Москвой, ни в их эскалации.

В Белом доме также заверили, что Соединенные Штаты привлекут Россию к ответственности, если она попытается “преступить границы”, принятые и уважаемые другими государствами.

Во время брифинга член администрации сообщил, что Вашингтон вводит санкции против 14 организаций, связанных с делом блогера Алексея Навального. В список попали девять российских компаний, три немецких, одна швейцарская и один российский государственный исследовательский институт.

Известие прокомментировал генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его мнению, Америка “перешла все грани допустимого”, Россия должна жестко ответить на введенные ограничения. Эксперт признался, что у него сложилось впечатление, будто администрация ищет любой предлог для санкций, передает РИА Новости.

Ранее американская администрация предупредила Москву о возможном введении ограничений за “злонамеренные действия”. В частности, Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы, многочисленных кибератаках и в отравлении Навального.



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