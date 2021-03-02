Юлия Савичева: «Оставить дочь с няней для меня категорически невозможно»

02.03.2021, 18:50, Разное

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В своем микроблоге Instagram Юлия Савичева решила поговорить с подписчиками на тему нянь для детей. Несмотря на то, что дочь сейчас не живет с певицей, она не смогла бы доверить ребенка чужому человеку.

Юлия Савичева постаралась представить, что ей нужно оставить 3-летнюю Аню с няней. По словам певицы, она бы сначала поставила камеры, прослушки, а остальное время мониторила все, что происходит дома с ее ребенком под присмотром чужого человека. Артистка призналась, что не доверяет посторонним помощницам, даже если они являются профессионалами своего дела. Поэтому, такая ситуация для нее «категорически невозможна».

Сейчас Анна находится в Португалии под присмотром родителей ее мужа Александра Аршинова. Певица заявила, что она полностью доверяет свекрови и свекру, которые души не чают в их внучке. Поэтому знаменитость не сомневается, что с ее ребенком все хорошо, когда она работает. Юлия Савичева признается, что очень скучает по Ане, которую из-за пандемии они с супругом не видели уже пять месяцев. Родители стараются по несколько раз в день общаться с дочерью по видеосвязи.

Юлия Савичева стала матерью в 2017 году, но свою беременность и рождение малышки тщательно скрывала. Певица пережила потерю первого ребенка, поэтому, как только узнала о своем “интересном” положении, оставила карьеру и направила все свои силы на то, чтобы выносить здоровую наследницу. В честь Анны звездная мать даже выбила у себя на руке татуировку с буквой «А».