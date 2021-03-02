Ученые ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни

02.03.2021, 18:50, Разное

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Ученые из ФРГ после проведения исследования ответили на главный вопрос, касающийся происхождения жизни. Они на экспериментальном уровне выяснили – базовым элементом эволюции могли послужить молекулы, входящие в состав транспортной РНК. При ряде условий последние способны формироваться в единицы.

В основе жизни лежит сложная сесть взаимодействий в клетках, они отвечают за передачу информации. По мнению авторов научной работы, транспортная РНК действует в качестве посредника. Она могла бы стать ключевым звеном в эволюции ранних форм жизни.

Чтобы система полноценно функционировала, нужно обеспечить неравновесную среду для запуска важных процессов. Во всех экспериментах ученых имела место повторяющаяся последовательность скачков температуры. Каждый этап исследования начинался с определенных устоявшихся правил. Ученые доказали, что стандартная бинарная структура способна копироваться огромное количество раз.

Источник: elifesciences.org