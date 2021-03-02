Нейросеть научили определять пористость почвы по рентгеновской томографии

02.03.2021, 18:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские исследователи из Института физики Земли им. Шмидта РАН научили нейросеть определять пористость почвы по снимкам рентгеновской томографии. Это поможет в будущем обрабатывать огромное количество снимков для сельскохозяйственной промышленности.

Изучение почвы является неотъемлемой составляющей в современном мире, ведь понимание структуры помогает определить наиболее выгодные места для строительства как сельскохозяйственных построек, так и дорог и даже домов. Трудность заключается в оценке полученных образцов, ведь оценку даёт человек и часто этот фактор играет ключевую роль. Именно поэтому в Москве решили обучить нейронную сеть на поиск различных веществ и точное определение пористости почвы без участия специалистов. Для этого нейросеть подключили к базе данных по различным структурам почвы, которые имелись в свободном доступе. Помимо этого, эксперты также дали возможность компьютерному алгоритму анализировать уже составленные заключения по рентгеновским томографиям участков.

Все действия позволили нейронной сети самостоятельно обучаться и проводить сегментацию образцов. Сейчас этим занимается человек и погрешность довольно высока. В случае же с компьютерной оценкой, она составила всего 5%, что существенно лучше всех имеющихся результатов. Несмотря на столь многообещающие показатели, в некоторых случаях нейросеть ошибалась заметно больше. Учёные объяснили, что всё дело в малой базе рентгеновских томографий, к которой был доступ. В случае, когда компьютер получит базы данных большего объёма, количество ошибок снизится до минимальных значений.

Источник: scientificrussia.ru