Мнение: Лопатим аналитику по вакцине Спутник

02.03.2021, 18:48, Разное

Сравним. Для начала –

Дмитрий Гудков, политик. “Я и сам сначала скептически относился к вакцине Спутник V, пока не перелопатил всю аналитику, не изучил отзывы в международных профессиональных журналах и результаты больших данных. Но это могут сделать единицы. Выводы простые. Весь цивилизованный мир скоро выйдет из кризиса”.

А вот Олег Медянников, врач-инфекционист, работает сейчас в Institut de recherche pour le développement (IRD), Марсель, Франция.

“Итак, разберемся в т.н. аденовирусных вакцинах. Позвольте мне обойтись без ссылок на каждое утверждение, особо интересующимся я смогу их предоставить.

Какой-же принцип действия этой вакцины? Во всех использовавшихся до этог вакцинах принцип был простой: вводим возбудитель (ослабленный живой, убитый, субъединичный и пр.), иммунная система реагирует на это и вырабатывает защитный иммунитет. При этом все введенное уничтожается. В итоге, после вакцинации в организме остается выработанная защита, а самого грозного возбудителя там как бы и не было.

А в аденовирусных вакцинах? Казалось бы то же самое. Но это только кажется. Мы вводим в организм человека живой вирус, способный (на чем и основан принцип аденовирусной вакцины) заражать наши клетки. Да, он дефектный и не способен воспроизводиться. Но вводя вирус, мы заражаем наши собственные клетки, заставляя их производить, в данном случае, белок коронавируса, который уже иммунизирует наш организм.

А что же происходит с клетками, зараженными этим самым дефектным аденовирусом, содержащим гены коронавируса? У меня для вас плохая новость, они все умирают.

Неважно как, либо лопаясь от перепроизводства вирусных белков, либо, выставляя на поверхность вирусный бело под действием своих собственных клеток-убийц (Т-киллеров), факт остается фактом: для того, чтобы иммунизировать организм, клетка должна погибнуть.

«Ну, подумаешь», – скажете вы, – «потеряю я десяток-другой клеток, в любом случае у меня в день миллионы умирают абсолютно естественным образом!»

Да, отсюда прямой вопрос: «А сколько же там вирусов, в этой вакцине?»

Да запросто: 100 миллиардов в первой и еще столько же во второй дозе! 100 миллиардов, Карл! Мило, сколько же своих собственных клеток можно уничтожить двумястами миллиардов вирусов? Не будем преувеличивать, не двести миллиардов, конечно, но все же…

Какие клетки инфицируются? Рецепторы

Да, кстати, своевременный вопрос, а известно ли какие именно клетки явлются мишенью для аденовируса? Да, конечно. Огромное количество работ по этому поводу!

Вот, например!

Bergelson JM, Cunningham JA, Droguett G, Kurt-Jones EA, Krithivas A, Hong JS, Horwitz MS, Crowell RL, Finberg RW (Feb 1997). “Isolation of a common receptor for Coxsackie B viruses and adenoviruses 2 and 5”. Science. 275 (5304): 1320–3.

Да даже в википедии написано!

Рецептор называется CAR (к нему же и некоторые энтеровирусы прикрепляются) и находится он… Ну, правильно, конечно же там, где в норме и возникает аденовирусная инфекция, на эпителиальных клетках. Да. Но там его вакцина с аденовирусом, введенная внутримышечно не достанет. А еще он есть… На кардиомиоцитах, и на нейронах, и на глие…

Вы уже начали беспокоиться? Если нет, то вспомните, что ни нейроны, ни кардиомиоциты у нас в организме не восстанавливаются, сколько дано природой, со столькими и будете жить. То есть, если вы вводите внутримышечно (что практически идентично внутривенному) 100 миллиардов вирусов, сколько при этом вы инфицируете своих кардиомиоцитов? А сколько нейронов?

Вот еще одна статейка : Marsman RF, et al. (Feb 2014). “Coxsackie and adenovirus receptor is a modifier of cardiac conduction and arrhythmia vulnerability in the setting of myocardial ischemia”. Journal of the American College of Cardiology. 63 (6): 549–59. doi:10.1016/j.jacc.2013.10.062. PMC 3926969. PMID 24291282.

Тут оказывается, что чем меньше в сердце таких рецепторов, тем чаще возникает у людей аритмии… И что же случится с человеком, у которого избирательно уничтожим кардиомиоциты с этими рецепторами? Ответите сами, но имейте в виду, что это просто гипотеза. Не подкрепленная никами результатами” и т.д.

https://olegusss1.livejournal.com/730.html

Впечатляет, не правда ли? Что-то я засомневался в этом Спутнике…