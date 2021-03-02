Мнение: Горбачев

02.03.2021, 18:42, Разное

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Сегодня Горбачеву исполнилось 90 лет. Сегодня день рождения Великого человека ХХ века. Человека, отменившего цензуру, человека, который провел первые свободные выборы, покончившего со сталинизмом, человека, покончившего с холодной войной.

Советский Союз был огромным «зоопарком», в котором люди жили, как в клетках. А потом у этого «зоопарка» появился новый «директор», который открыл клетки и выпустил всех на свободу.

И не вина Михаила Горбачева, что некоторые обитатели «зоопарка» оказались хуже зверей. Это не он виноват. Это мы не смогли воспользоваться свободой, которую он нам предоставил. Это не Горбачев виноват, что и сталинизм возродился, и свободных выборов нет, и цензура де-факто вернулась.

Горжусь, что лично знаком с Горбачевым. Горжусь, что работаю в газете, одним из учредителей которой был и остается Горбачев.

Благодарен ему за то, что в 2009 году, после моего ареста, в эфире «Эха Москвы» Горбачев обратился к Шаймиеву со словами, чтобы тот не прав, что отправил меня в тюремную камеру…

Живете долго, Михаил Сергеевич!

Из записных книжек Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой».

2013 г., август. На мобильный звонит Горбачев.

— Как дела?

— Хорошо.

— А я умер сегодня в четыре утра.

— Но мы же собирались пообедать, обсудить книгу.

— Обед не отменяем, книгу пишем.

— А кто вас закопал на этот раз?

— РИА «Новости». Уже извинились.

— Это который раз?

— Который? Четвертый. Уже научился быстро воскресать…

***

…Он по-прежнему живет в бетонной коробке с балконом, на казенной госдаче, которую построили маршалу Гречко в начале 70-х. Другой у него нет, эта — в пожизненном пользовании. Вечных искателей его поместий во Флориде всячески поддразнивает: «найдите и заберите». Его фонд с верными и честными сотрудниками существует трудно.

***

Я три года назад съездил к банкирам, один известный прямо сказал: «Инвестиции в свободу как ценность сейчас для нас токсичны и опасны». Интересно, те, кто стал бенефициаром перестройки, кто с комбайнерской ладони получил свободу предпринимательства, веры, рынок, частную собственность, суды, выборы, — именно они, получив свободу для себя, отказали в помощи ее создателю.

«Вассалы обоссались», — прокомментировал Горбачев и забыл об этом.

***

— Михаил Сергеевич, но ведь диктатура прочнее демократии. Вы могли бы до сих пор, как все утверждают, править.

— В какой-то момент народ понимает, что ему надоело обслуживать власть. И начинает петь «Аванти пополо».

— И что тогда?

— У диктаторов должен где-то стоять маленький, полностью заправленный самолетик.

отсюда

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