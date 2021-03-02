 

Назван процент падения общемирового пассажиропотока из-за пандемии

02.03.2021, 18:32, Новости дня
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Скорость падения мировые пассажирские авиаперевозки в январе составила 72%, в то время как в декабре этот показатель был 69,7%, сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Объем международных пассажирских авиаперевозок в январе упал на 85,6%, внутренних – на 47,4%, информирует РИА «Новости».

В IATA зафиксировали, что что наибольшее падение было в странах Ближнего Востока – на 80,7%. Затем идет Европа – 77,5%, Северная Америка – 67,5%, Африка – 63,9%. Что касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уровень перевозок сократился на 71,5%, а в странах Латинской Америки – на 58%.

Ранее в Росавиации заявили, что российские перевозчики обслужили в январе 2021 года 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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