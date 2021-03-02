 

Юрист объяснил, как глава Генштаба Армении может избежать увольнения

02.03.2021, 18:32, Новости дня
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Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян может в течение суток обратиться в Административный суд и добиться приостановки своего увольнения до принятия окончательного вердикта, сообщил юрист, глава партии «Одна Армения» Артур Казинян.

«Оник Гаспарян в течение суток может обратиться в Административный суд, а суд может приостановить применение данного административного акта (предложение Пашиняна об отставке Гаспаряна – прим. ВЗГЛЯД) до окончательного решения со стороны суда. То есть, имеется шанс, что он еще надолго может остаться на должности начальника Генштаба ВС Армении», — сказал он в интервью ТАСС.

Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», в котором говорится, что глава кабмина имеет права предложить уволить представителя высшего командного состава ВС без представления причин. Это означает, что если Саркисян до 3 марта включительно не направит в КС именно предложение Пашиняна, то начальник Генштаба автоматически отправится в отставку.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

Позже Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».



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