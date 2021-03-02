Роскомнадзор обяжет соцсети ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

02.03.2021, 18:32, Новости дня

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Социальные сети в рамках закона о «самоочищении» от запрещенного в РФ контента будут обязаны не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты о проделанной ими работе, а также разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей, следует из проектов приказов Роскомнадзора (РКН).

Согласно первому приказу, ежегодный отчет размещается владельцем соцсети на ее главной странице не позднее 1 февраля в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа, передает «Интерфакс».

В отчете будут указаны результаты мониторинга соцсети на предмет выявления запрещенной в РФ информации: общее количество страниц, на которых она размещалась и была удалена; число страниц, с которых такая информация была удалена соцсетью самостоятельно, без обращения в РКН; число страниц, контент на которых был заблокирован по требованию РКН; количество страниц, по поводу которых соцсеть обратилась в РКН.

Также в отчете указывается общее количество страниц, на которые поступали жалобы пользователей, сколько из них было заблокировано соцсетью без обращения в РКН, относительно какого количества были направлены вопросы в ведомство, а также количество страниц, по которым соцсеть отказалась ограничивать доступ.

Обращения от пользователей соцсети по поводу обнаруженной ими информации, распространяемой с нарушением закона, можно будет направлять через специальную форму, требования к которой устанавливаются вторым приказом РКН.

Электронная форма на русском языке должна быть размещена на главной странице соцсети. Также у пользователя должна быть возможность обратиться с жалобой прямо со своей личной страницы.

В форме обязательно должны быть поля: ФИО заявителя, его контактные данные, в том числе электронная почта, ссылка на страницу, где он увидел распространяемую с нарушениями информацию, описание этой информации, а также содержание обращения.

1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.