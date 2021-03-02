Мнение: Оживление фотографий, успехи гей-пропаганды и профессора-алкоголики

02.03.2021, 18:30, Разное

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1. Оживление фотографий, известное нам раньше разве что по вселенной Гарри Поттера, стало реальностью. Технологии нейросетей всего лишь за 20 лет помогли сделать сказку былью:

https://lenta.ru/news/2021/03/01/deepfake/

В сети начало набирать популярность приложение израильской компании MyHeritage, которое с помощью нейросетей позволяет «оживлять» фотографии. Программа доступна в магазинах Google Play и App Store, а также существует веб-версия сервиса.

Функция для «оживления» снимков называется Deep Nostalgia. Чтобы воспользоваться ей, достаточно загрузить в программу фотографию человека и подождать, пока алгоритмы обработают изображение. На выходе пользователь получает короткий видеоролик, герой которого моргает, двигает головой или улыбается.

Изначально предполагалось, что пользователи будут загружать в программу старые кадры из семейных архивов, однако люди быстро начали использовать сервис не по прямому назначению. В частности, некоторые стали «оживлять» героев известных мемов. Через алгоритмы MyHeritage уже прошли фотографии скандального памятника Аленке, устрашающая заставка телекомпании ВИД и «Гарольд, скрывающий боль». Кроме того, в сети можно найти «оживленные» фотографии Иосифа Сталина, Владимира Ленина и других известных политических деятелей.

Кстати, в прошлом году MyHeritage стала объектом критики со стороны российских властей из-за сбора биометрических данных россиян:

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/03/05/824530-biomateriala

Удивительное дело — чуть ли не каждый большой международный проект по генеалогии находится сейчас под контролем какой-нибудь религиозной организации, иногда даже околомаргинальной. Будьте осторожны, раскрывая чувствительную информацию о своей семье или пересылая за рубеж образчики своей ДНК.

2. Виктор Мараховский указывает на убедительные успехи гей-пропаганды:

https://t.me/vmarahovsky/1806

Ах-хахаха, ну неужели вы думаете, что какая-то пропаганда может сделать подрастающее поколение более гомосексуальным? Ну вы даёте, – покатывались передовые авторы.

И вот заря третьего десятилетия XXI века. Открываем с пылу с жару ультрасвежий опрос Гэллапа и видим: за 20 лет число американцев, идентифицирующих себя как ЛГБТ, немножко выросло в два с половиной раза. Но это ещё фигня: среди юного поколения ЛГБТ-идентичность зашкаливает за любые представления о биологической норме XX столетия, по сравнению с прежними поколениями удельный вес самопровозглашённых секс-меньшинств в самом юном поколении вырос –

– угадайте во сколько раз?

Почти уверен, не угадаете.

Знающие историю люди очередной раз верно предсказали развитие событий. Древняя Греция, Средневековая Япония и некоторые другие государства уже проводили масштабные содом-эксперименты. Краткий итог: при наличии достаточной политической воли большая часть мужского населения эффективно обращается в гомосексуализм.

3. Профессор Александр Скоробогатов поднимает важный вопрос – почему столь многие высокообразованные люди в позднем СССР и в современной России выбрали путь алкоголизма:

https://skorobogatov.livejournal.com/66416.html

В мои студенческие годы один наш преподаватель так охарактеризовал образ жизни петербургского интеллигента: “если бы я ходил на все наши научные мероприятия, у меня бы давно уже был цирроз печени”.

Кому-то это наблюдение может показаться естественным, но оно противоречит тому, что говорят теория и статистика о взаимосвязи между образованием и образом жизни. Согласно результатам исследований, образованные люди больше склонны заботиться о здоровье, что включает в себя и определенную степень трезвости. Причем, взаимосвязь работает “на всей области определения функции”, т.е. склонность к пьянству монотонно убывает начиная от уровня церковно-приходской школы и кончая докторской.

И вдруг такое признание от доктора наук! И это далеко не единичный случай. <…>

Вернемся к нашим пьющим интеллектуалам. Что же с ними не так? Функция спроса на здоровье предполагает, что человеческий капитал побуждает заботиться о здоровье, только если приносит отдачу. А какую конкретную отдачу приносит образование пожилому профессору? Если он проводит исследования или как-то иначе прокачивается в профессии, то приносит – и в денежной, и в неденежной форме. Если же его самореализация сводится к чтению давно опостылевшего курса, то пьянка, разрешающаяся похмельем, для него означает лишь, что телевизор время от времени он будет смотреть в горизонтальном положении.

В моей модели человеческий капитал, не приносящий отдачи, не создает и стимулов заботиться о здоровье. На практике же, иной раз можно наблюдать и горе от ума – когда люди, которые обзавелись знаниями, но не сумели ими воспользоваться, впадают во все тяжкие. Сколько рок-музыкантов из-за того, что не стали звездами, остались лишь с одним компонентом из известной триады “секс, наркотики, рок-н-ролл”! Таких же нетрудно найти и в среде ученых, инженеров или священников. Человек устремляется вверх по карьерной, или какой-то другой, “лестнице в небо”, накапливая необходимые для успешного полета знания и опыт, а дальше что-то идет не так, человек теряет надежду и приобретенные им знания из горючего превращаются в балласт, который тянет его вниз.

Перейдем к выводам:

А. Все, что мы имеем, включая образование, приносит нам пользу лишь в меру полезного употребления. Это относится и к его влиянию на наш образ жизни;

Б. Если же во благо оно не используется, то может даже вредить – подобно одежде, изъеденной молью;

В. Антиалкогольная политика, ставящая целью определенные показатели потребления алкоголя, – это борьба с симптомами, а не с причиной болезни.