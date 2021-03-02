Мнение: Что за хрень происходит на Донбассе?

02.03.2021, 18:26, Разное

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Последнее время удивляет происходящее за окном.

Окно это такое приспособление, без которого жизнь человека не может считаться полноценной.

За его створками человек всегда способен пронаблюдать за процессами, так или иначе протекающими вне зоны его сиюминутного пребывания.

Помимо климатических сюжетов и сцен из ежедневного сериала под названием Социум, из этого окна можно увидеть радость жизни, но иногда не замену ей вдруг появляется обыкновенное дерьмо, и почему-то оно в последнее время зачастую превалирует над светлым.

Уже давно появилось стойкое ощущение что жизнь на Донбассе в местном информационном пространстве ни кого не интересует, не интересны жизнь человека и его проблемы связанные с медициной и образованием, наличием рабочих мест на производствах и сами производства как таковые, не интересна жизнь стариков, что делать с оттоком молодежи и профессиональных кадров за пределы ЛДНР.

Информационная сфера наполнена перечнем газет, которые практически никто не читает, и междоусобной борьбой во властных структурах, которую можно наблюдать на страницах “Голос МГБ ЛНР”, “Луганский инсайд”, “Тайны Луганской Республики”, “Пепел Плота”, “Журналистика со вкусом”, “Заметки гражданина” и прочей незамысловатой подковерной игрой любителей подмётных писем.

Ладно уж только эта бесовщина упражнялась в своей бестолковости, сидят практически в смежных кабинетах и занимаются подобной ахинеей, на горизонте начали появляться люди, которые никаким боком не могут ассоциировать себя с происходящими событиями на Донбассе и пытающимися каким-то образом влиять на жизнь этого региона.

Мало того, из под пера этих людей последнее время стали появляться принафталиненные образы прошедшего времени, а сегодня и попытки зондирования общественного мнения на не совсем понятные телодвижения.

Впрочем нет смысла рассуждать на эту тему не понимая источников сценария этой игры и лиц в них заинтересованных.

Во всём этом начинании не совсем понятно только одно, людям вновь предлагают выразить симпатию к предлагаемым персонам, но никто не спрашивает мнение этих людей о ситуации в целом.



На территории ЛДНР проводится опрос по теме предстоящих процессов, которые могут быть осуществлены, а могут быть и не осуществлены, включая процессы объединения территории Донбасса.

В опросе представлены действующие главы республик и еще ряд лиц, включая бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Если выбирать между Пушилиным и Пасечником, а опрос проводится преимущественно в ДНР, то преимущество отдается Пасечнику. Это и понятно, всегда кажется, что у соседей чуть лучше. Луганчане, кстати, думают, что Пушилин ведет более прозрачную и прагматичную политику.

Если мы говорим о будущем Донбасса, то встает вопрос о Минских

соглашениях, о которых заявляет Путин, Лавров и высшее руководство России и подписантами которых являются сами республики. И в связи с этим заявления руководства республик о доктрине «Русский Донбасс» становится двусмысленным и похожим на желание запутать людей и осуществить провокацию против руководства России.

Значит идет некое системное противодействие официальной политики России. Говорить о том, что мы идем в Россию конечно же можно, но зачем тогда подписывать Минские соглашения и говорить, что мы их придерживаемся, а с другой стороны делать все наоборот? Здесь получается что Пушилин и Пасечник подставляют себя, не выполняя Минские и призывая идти в Россию.

То есть получается, что если выбрать этих людей, они подставят подписи под какими-то соглашениями, а сами призовут людей идти какими то другим, третьим или четвертым курсом, то что получится в итоге?

На Минских переговорах Донбасс называется ОРДЛО, а вне Минских переговоров идут призывы мы идем в Росиию. Это путает население и оно по факту уже давно ничего не понимает, что происходит на самом деле.

Виталий Захарченко выступил с заявлением, что он готов возглавить объединенный Донбасс. А где объединение Донбасса прописано. В каком нормативном документе? В Конституции Украины? Или в Минских соглашениях? Нигде. Россия никогда не заявляла о том, что Донбасс надо объединить. То есть это желание Захарченко создать альтернативную территорию, которая и будет этой серой зоной, стиркой и ландроматом. Об этом говорят и Зеленский и другие чиновники и олигархи Украины, что надо создать некую свободную экономическую зону. Что предлагает Захарченко, какую программу — а ничего он не предлагает. Он просто хочет возглавить и сесть в кресло.

Далее Ходаковский. Да, участник боевых действий, да грамотный человек. Но что сегодня предлагает Ходаковский? А ничего. Программы нет.

В этом списке нет Медведчука. Кстати, почему нет Медведчука – совсем не понятно. Блогер Николаевский на Донпрессе недавно заявил, что все это давление на Медведчука и ОПЗЖ есть маневр, выдавливание Зеленским Медведчука на Донбасс, где он вполне может что-то возглавить вместе со своей политической силой. Там он сформирует новую политическую силу. Заключит договор между Пасечником и Пушилиным о взаимодействии ОПЗЖ как пророссийской платформы, потому что они жертва репрессий, они обижены и им запрещают говорить по русски. Там образом объединив усилия и создав некое единое информационное поле начинать действовать против Киева. Цель Медведчука понятна. Это федерализация Украины. Что такое федерализация Украины — это распад Украины. Будет Харьковская народная республика, Причерноморская республика и так далее.

План Медведчука обрисован в моих роликах.

В списке для голосования нет Громова. В моих роликах в интервью с одним человеком промелькнула мысль о том, что для завершения войны на Украине необходимо восстановление конституционного статуса Украины для дальнейшего переформатирования всего административно -территориального устройства страны. Это вызовет определенные процессы, начнет дебандеризацию, уберет из управления националистов и понятное дело, что следующим шагом будет сближение с Россией. Об этом говорит Громов со слов этого человека в интервью на моем канале. И там же звучит мысль, что этот план Громова никоим образом не противоречит Минским соглашениям.

Что самое важное в этом плане — если все основано на Конституции Украины, то это значит, что не нужно отдельным голосованием вносить какие то конституционные поправки, собирать Раду. В самой конституции есть все инструменты для завершения войны. И Украина по умолчанию должна эти решения принять. Если она не примет эти решения, то получается, что она не исполняет собственную конституцию. Это совсем другой уровень давления на Киев.

Исходя из всего сказанного, я предлагаю оценить фигуры для голосования вот в таком списке.

И дальше список.



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