Личное: “Фигурка весьма бедовая”

02.03.2021, 18:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ну вот, например, как иллюстрация потери себя из-за внешнего локуса.

Посмотрите, как автор смотрит на себя глазами мужчины, умиляется своей юности и свежести, будто это не она молодая девчонка, а она – тертый жизнью калач.

Она смотрит на себя воображаемыми глазами мужика, как бы пускающего слюну, и потом как бы строго его одергивает, меняет вектор бага и становится вдруг из Ученицы Училкой, оценивает его, качает головой, читает ему как бы лекцию о половой морали.

Потом опять становится маленькой краснеющей Ученицей в мятом фартучке, которую этот хрен как бы хочет растлить, а она хлопает наивными глазами. И тут же снисходительно описывает свои наивные глаза как Училка, как будто это не ее глаза, а она все тот же тертый калач.

И от этих метаний из иллюзии в иллюзию, из одного астрального тела в другое, от этих размышлений о размышлениях, она настолько сбивается с пути и сбивается с толку, что понять не может, где она, где он, как он к ней относится, как она к нему, что вообще происходит и где они.

Полная каша. Потому что локус контроля ее – каракатица, шарящая щупальцами на чужой помойке, чтобы собрать для короны корм.

Вот такая вам фантасмагория. Проанализируйте все превращения, я только малую часть описала.

hula_hupa

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Большое спасибо за возможность Вам написать. Надеюсь, мое письмо покажется достойным разбора. Хочу наконец-то навести порядок в голове и вправить локус на место.

Я прошу прощения за то, что текст получился длинным.

Мне 19 лет, я студентка, опыта отношений с противоположным полом у меня никогда не было. В целом моя проблема как раз об этом: я не очень понимаю, что делать с некоторыми вещами, не знаю, правильно ли я воспринимаю чужие намерения и желания. Я бы сказала, что, наверное, наивна по неопытности. И тем не менее не оставляю надежды избавиться от ненужного мусора и посмотреть на ситуацию без прикрас, иллюзий, юношеского романтизма.

А ситуация у меня такая: я влюбилась в человека, который долгое время со мной флиртовал. Мне было так странно и ново видеть к себе интерес мужчины, к тому же старше и опытнее, сталкиваться с вот этими проявлениями заботы, нежности, покровительства. Но я никогда не воображала, что могу вот так сама по себе привлечь, относилась к вниманию спокойно и первое время даже воспринимала все как какую-то игру, шутку или что-то в таком роде. В общем, даже если что-то похожее на влюбленность и проскакивало, то это было очень мимолетно и по-детски самобытно.

Человек, о котором идёт речь в письме, очень понятен и далёк мне одновременно. Он молодой одинокий мужчина, уставший от своего одиночества, на несколько лет старше, уже с опытом, с конкретными жизненными целями и видением отношений. Заигрывания «понарошку» не для него, я знаю, что он конкретно жаждет близких отношений с женщиной и находится в поиске. Не было ничего удивительного в том, что однажды он обратил внимание на меня, начал рассматривать в качестве потенциальной подруги жизни и что-то говорить на эту тему, делая сначала туманные намеки, потом более прямые. От этого мне поначалу было неловко, потом забавно, потом ещё как-то, но, в общем, всерьез я все это не воспринимала, так как у меня точно нет установки во что бы то ни стало найти себе отношения, а мне хотелось, чтоб меня кто-то полюбил. Я так и думала: если бы он в меня влюбился, я бы влюбилась тоже, а так нет, не хочется такой неловкости совсем, да и быть «подручным вариантом» тоже не хочется.

Человек он очень хороший и добрый, в общем-то, и я считаю, что он много кому может быть симпатичен, но сам почему-то очень пессимистично смотрит на себя. Часто рассказывает, как ему не везёт, как хотелось бы уже найти ту самую, но то ли девчонки вокруг занятые и не очень, то ли он сам в себя не верит. Мне кажется, что он похож на онегина, но при этом онегин какой-то не самый ярко выраженный. Намного более теплый что ли, возможно даже с неплохими границами (хотя конечно же у меня нет компетенции это оценить).

Долго мы общались просто как друзья, пока в какой-то момент он не стал… вести себя не как друг что ли. Ну, в крайнем случае как очень хороший друг-мужчина, джентельмен и вот это все. И часто говорить мне о любви, хотя я не понимала, тут речь идёт о любви общей, дружеской или о любви романтической, как у мужчины к женщине.

Стал ко мне во много раз внимательнее, очень нежно со мной говорил, иногда даже слишком нежно. Он произносил мое имя так тепло и ласково, растягивая гласные, что у меня то и дело замирало сердце. Тогда вот я и начала немножечко влюбляться, но все же отдавала себе отчёт, что это скорее всего ничего не значит и что человек в принципе очень приятный с женщинами. Наверное, даже со всеми женщинами. Всё-таки у человека основной приоритет – это отношения, на моем месте могла бы быть любая.

Однажды он сказал мне, что влюблен, и я… растерялась. Эмоционально, конечно, это был взрыв, но по правде я реально растерялась. Поняла, что я не могу ничего ответить, что не знаю что делать, что об отношениях по многим причинам даже страшно думать. Здесь, наверное, целая связка из корон и ЗВ задействовалась, но вот мысли были какими-то такими. Справедливости ради уточню, что человек от меня ничего не хотел и не предлагал, ну только настаивал на приезде в его город. Он вообще давно настаивал. Но если раньше просто звал погулять, повеселиться, что-то прикольное вместе поделать и посмотреть, то теперь что-то изменилось и он как-то резко начал делать мне намеки и сексуальные предложения, а я от такого опешила. До сих пор не знаю, как мне к этому относиться, хорошо ли это (БП?)

Короче, так вышло, что вроде бы мое желание исполнилось, а вроде бы непоняток прибавилось. И я серьезно не понимала, говорит ли он правду и что вообще имеет в виду. Но сама тему никогда не поднимала, ничего не спрашивала, вообще вела себя как обычно и от подкатов уклонялась либо отшучивалась. А намеки его… меня просто смущали. Иногда я даже колко шутила в ответ на них, троллила и доводила до абсурда. Своих же чувств я не показывала (ну как типичная сериальная девочка-подросток).

И такие вот глупости продолжались довольно долго. Флирт – шланги, намеки – шутки, подкаты – игнор. Была то наивной дурочкой, то подшучивающей стервочкой. У меня не было по этой части короны и я знала, что ему рано или поздно надоест все это, как человек для романтики я пассивна и бесперспективна. А мне и не нужно было его шагов. Хотя время от времени (и до сих пор) я задумывалась: а что я могу ему дать? Как могу порадовать в ответ? И вообще, мне было непонятно, по какой причине он в меня влюбился, я же вот прям совсем ничего для этого не сделала. Благодаря чтению блога я понимаю, что для его растущей симпатии ко мне нужны были ответные шары, шаги, да даже намеки хотя бы, а я вот вообще ничего в романтику не вложила, только избегала ее. Зато как рыба искала подвох.

Много раз я думала о том, что хотела бы, чтоб у него была корона. Типа, думала я, если у него будет корона, то он сильнее привяжется, придумает себе чего-то, что мне на руку, а там глядишь – и правда «очарую».

Раньше он частенько надевал на меня колпачки, делая такой вот наивной и беспомощной глупышей, но со временем мне это надоело и я стала отпираться от таких снисходительных забот. Я хотела, чтоб он смотрел на меня серьезно, и один раз даже обиделась на него за то, что он опять попробовал «уменьшить» меня сюсюканьем. Спустя время этот случай всплыл в разговоре и он стал очень сильно извиняться, мол он бы никогда не посмел сказать мне что-то обидное, и что ему жаль, что какие-то его слова когда-то меня задели. А я реально удивилась, что он так сильно на это отреагировал, ибо мне когда-то показалось, что ему в общем-то все равно и демонстрировать обиду нет смысла. Потом ещё кучу раз за день возвращался к этому и эмоционально заверял меня, что слишком любит и обожает, чтоб что-то плохое обо мне думать.

С того случая я не сталкивалась с подобными проявлениями, но до того была на сто процентов уверена, что фигурка моя весьма «бедовая». Сейчас даже неловко об этом упоминать, но наверное это всё-таки важно, раз меня волновало.

Зато теперь волнует меня что-то другое. Собственно, это и есть основная проблема.

Я не знаю, чего он от меня ждёт.

На первый взгляд тут все совсем обычно и проблема и выеденного яйца не стоит. Вроде бы он подкатывал, вроде бы ничего особо не ждал, да и, как я уже сказала, у него слишком прямолинейная потребность, чтоб растить корону признаниями и воображать, что серьезно любит. Мне неприятно от этих мыслей, поскольку влюбленность уже есть, мучает боль и ревность к каким-то абстрактным женщинам, о которых он рассуждает (и к конкретным, с которыми общается). Локус мой улетает и возвращается, потом снова улетает. И время от времени я дистанцируюсь, когда понимаю, что слишком расшаталась, либо когда начинает казаться, что со мной уже неинтересно. Но не могу совсем пока что выкинуть из головы.

А вот он… я не понимаю его поведения. Иногда он реально ведёт себя так, будто я ему надоела, вижу какую-то скуку к себе и холод. Я не щипцую, но иной раз почти что начинаю делать лазы в голову, думая почему так и что происходит, а потом будто одергиваю себя. Реально, это уже не мои границы.

И я бы приняла, что ему надоела. Приняла бы любой вариант от порога до разочарования, скуки к себе, приняла бы просто дружбу, если бы он продолжил болтать со мной исключительно дружески. Но иногда он возникает и говорит какие-то совсем странные вещи, которые никак не вяжутся со статусом наших реальных отношений. Он говорит со мной так, будто я УЖЕ его, но при этом непонятно – его кто? Чуть ли не будущая жена и мать детей. Но на основании чего?

Может, конечно, это очень глупо, что я на таком циклюсь. Мне правда не хватает знаний о мужчинах. Но вот я не знаю, стоит ли воспринимать всерьез его почти прямые намеки, что вот я та, кого он ждёт, та, «для кого цветет», ну и прочая фигня. На бабника он вообще не похож, хоть и горяч, постоянно говорит о том, что принципиально моногамен и будет с одной женщиной до конца жизни. Но при этом он часто подчеркивает, что вот как бы я одна, и опять задаёт эти странные разговоры на тему «вот представь, что у тебя есть парень/муж» (то есть кто-то абстрактный левый). О себе тоже часто абстрактно рассуждает в ключе «вот со своей женщиной я бы…»

Со своей женщиной вот он бы… и ведёт себя так СО МНОЙ. Начал называть меня интимными словами, которыми обращался бы к любимой женщине, слушаться любого слова и потакать желаниям. В общем, смущающе, но… неоднозначно. И опять очень сильно настаивает, чтобы я уже наконец решилась и приехала.

Гормоны в голову ударяют, но разум бдит. Я не хочу влюбляться, если это заставит меня страдать, не хочу быть одной из тех глупых, которые кидаются на иллюзии. Я хочу честности. Устала обо всем этом думать и видеть то в нем врага, то в себе дуру.

И ещё… я хочу понять, что мне делать. Такое ощущение, что косить под дурочку дальше будет не в границах, а вот что делать помимо этого, я не знаю. Может, мне стоит попробовать как-то показать, что тоже взволнована? Или отстать уже и не морочить голову.

Помогите, пожалуйста, мне разобраться с внутренним конфликтом.

С наивысшей благодарностью.