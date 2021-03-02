 

Ида Галич, Сергей Бурунов, Мария Аронова и другие на премьере фильма “Пара из будущего”

02.03.2021, 18:16, Разное
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В минувший понедельник в кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера новой картины Алексея Нужного “Пара из будущего”. Фильм на стыке драмы, комедии и фантастики рассказывает о событиях 2040 года. Главные герои – Евгений и Александра – уже 20 лет несчастливы в браке, но развод в будущем слишком дорог. Однако судьба дает им шанс, и они попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда Женя сделал Саше предложение.

В кинотеатре в центре столицы зрителям картину представили сам режиссер и актеры: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дарья Коныжева, Денис Паромонов, Серафима Красникова, Сергей Степин, Карина Мишулина и другие. А среди звездных гостей кинопоказа были Ида Галич, Камиль Ларин, Сергей Шакуров, Евгений Рудин (DJ Groove), Мария Лемешева, Анжелика Каширина, Михаил Еремеев, Вячеслав Манучаров, Анна Пескова, Алена Чехова, Дарья Повереннова, Андрей Гайдулян, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Нателла Крапивина, Наталья Мокрицкая, Дарья Михалкова, Екатерина Кононенко, Антон Криворотов и многие другие.

В широкий прокат фильм выйдет уже 4 марта.

Камиль Ларин с супругойИда ГаличМария АроноваСергей БуруновНателла КрапивинаДарья ПоверенноваВячеслав МанучаровАнжелика КаширинаDJ Groove



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