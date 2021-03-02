 

Мосгорсуд засекретил допрос фигуранта по делу Голунова

02.03.2021, 18:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мосгорсуд допросит в закрытом режиме экс-полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Сторона защиты начала в суде представлять свои доказательства с допроса Дениса Коновалова. Его адвокат попросил провести допрос в закрытом режиме, поскольку могут быть оглашены сведения, относящиеся к государственной тайне. Ходатайство защиты поддержала прокурор.

При этом другой подсудимый — экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец — заметил, что Коновалов в своих показаниях на следствии не касался гостайны , поэтому он не видит причин для закрытого заседания.

Судья Сергей Груздев согласился с доводами защиты и попросил журналистов выйти из зала. Напомним, что Коновалов заключил сделку со следствием и обвинение против группы полицейский строится в том числе на его показаниях.

Сейчас в суде проходит рассмотрение уголовного дела о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Ляховца и его подчиненных Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия» (ч. 3 ст. 286 УК), «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» (ч. 4 ст. 303 УК) и «Незаконный оборот наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК). Позднее СК ужесточил им обвинение, добавив ч. 3 ст. 35 УК («Преступление, совершенное организованной группой»).

По версии гособвинения, 6 июня 2019 года обвиняемые приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление, как считает прокуратура, их толкнуло желание продвинуться по службе. Сотрудники полиции пытались привлечь к уголовной ответственности Голунова по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. После задержания один из правоохранителей применил к журналисту физическую силу, несколько часов корреспонденту «Медузы» не давали связаться с адвокатом. Журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Андрей Карев

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / “Прийти в форму после праздников”: Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками рецептом диетического лакомства

24.08 / Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

30.08 / Эксперт сообщил о полезных побочных эффектах кофе

22.01 / Собянин призвал москвичей не участвовать в массовых акциях в условиях ковида

07.11 / Эксперты рассказали о напитках, снижающие риск смерти от коронавируса

05.09 / Детей Легкоступовой обвинили в смерти артистки

10.11 / Мнение: В Карабах будут введены российские миротворцы. Война закончится

31.10 / «Прошел все унижения»: Павел Воля раскритиковал Даву за жизнь с Ольгой Бузовой

29.01 / “Это был уникальный человек”: Эвелина Бледанс со слезами почтила память Василия Ланового

23.01 / Мнение: Китайский захват мировой торговли, грузооборот портов и усложнение покупок за границей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска