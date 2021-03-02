Мосгорсуд засекретил допрос фигуранта по делу Голунова

02.03.2021, 18:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мосгорсуд допросит в закрытом режиме экс-полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Сторона защиты начала в суде представлять свои доказательства с допроса Дениса Коновалова. Его адвокат попросил провести допрос в закрытом режиме, поскольку могут быть оглашены сведения, относящиеся к государственной тайне. Ходатайство защиты поддержала прокурор.

При этом другой подсудимый — экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец — заметил, что Коновалов в своих показаниях на следствии не касался гостайны , поэтому он не видит причин для закрытого заседания.

Судья Сергей Груздев согласился с доводами защиты и попросил журналистов выйти из зала. Напомним, что Коновалов заключил сделку со следствием и обвинение против группы полицейский строится в том числе на его показаниях.

Сейчас в суде проходит рассмотрение уголовного дела о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Ляховца и его подчиненных Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия» (ч. 3 ст. 286 УК), «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» (ч. 4 ст. 303 УК) и «Незаконный оборот наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК). Позднее СК ужесточил им обвинение, добавив ч. 3 ст. 35 УК («Преступление, совершенное организованной группой»).

По версии гособвинения, 6 июня 2019 года обвиняемые приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление, как считает прокуратура, их толкнуло желание продвинуться по службе. Сотрудники полиции пытались привлечь к уголовной ответственности Голунова по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. После задержания один из правоохранителей применил к журналисту физическую силу, несколько часов корреспонденту «Медузы» не давали связаться с адвокатом. Журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Андрей Карев

—