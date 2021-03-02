Раскрыта стоимость внедорожника Jeep Grand Cherokee L

02.03.2021, 18:08, Новости дня

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Рассекречены подробности о новом удлиненном внедорожнике под названием Jeep Grand Cherokee L.

Данный автомобиль может появиться в свободной продаже до конца текущего года. Предполагается, что в стандартной комплектации цена внедорожника Jeep Grand Cherokee L будет достигать 38 тысяч долларов. Эксперты высказали версию, что новая модель в базовом оснащении получит имя Laredo. Внедорожник получил цифровую приборную панель, кожаный руль, систему контроля слепых зон, а также адаптивный круиз-контроль.

Вместе с тем новый экземпляр сможет похвастаться 3,6-литровым бензиновый агрегатом, который выдает 290 л.с. мощности. В продажу поступят модификации с полным или задним приводом в различных исполнениях.