В РФ запатентовали Seat Leon в кузове универсал

02.03.2021, 18:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Испанский автомобильный гигант Seat запатентовал на российском рынке обновленную модель универсала под названием Leon ST.

Данный экземпляр относится к компактным моделям. Разработчики предусмотрели здесь надежную платформу MQB, которая уже используется во многих моделях. Вместе с тем клиенты смогут также выбрать автомобиль с 1-2-литровыми агрегатами, но в продажу выйдет и гибридная модификация с 1,4-литровым двигателем.

На сегодняшний день продукция испанского автопроизводителя Seat практически отсутствует в России, однако пока никаких предпосылок для возвращения бренда на отечественный рынок нет. Эксперты пока не берутся прогнозировать возможность возобновления поставок в Россию.