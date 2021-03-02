Радуцкий заявил, что ни у одного украинского медика нет тяжелых осложнений после вакцинации от COVID-19

02.03.2021, 18:04, Новости дня

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Ни у одного украинского медика нет тяжелых осложнений после вакцинации от COVID-19. Об этом 2 марта в Facebook заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

“В стране началась настоящая истерия по вакцинации. К сожалению, к нарративам прокремлевских пропагандистов присоединились и некоторые известные украинские политики. Наших сограждан заставляют поверить, что в Украину завезли “копию” настоящих вакцин, у половины вакцинированных врачей “тяжелые побочные эффекты”. Что медики не хотят вакцинироваться, потому что вакцина “некачественная”. Очень печально, что наши оппозиционные деятели делают пиар на жизни и здоровье украинцев. Ведь от осложнений коронавирусной болезни у нас ежедневно умирает в среднем 150–200 человек. И прекратить эту страшную статистику сможет только вакцинация”, – подчеркнул Радуцкий.

По его словам, на сегодняшний день в Украине вакцинировали более 5000 медиков. При этом не зафиксировано ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений.

“Побочные эффекты, которые фиксируются у 5–7% вакцинированных, довольно стандартны. Как и при любой прививке – покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры”, – сказал нардеп.

Он также отметил, что сегодня Канада заказала 2 млн доз вакцины AstreZeneca у того же завода в Индии, что и Украина.

“Но украинцы исторически привыкли не доверять официальной информации. Поэтому безответственное поведение политиков срывает планы по вакцинации. Минздрав обещает увеличить количество вакцинированных до 10–15 тыс. в день. Но нам нужно двигаться в десять раз быстрее, чтобы к концу года вакцинировались по крайней мере 10 млн украинцев. Иначе осенью будем иметь очередную волну коронавируса, и придется снова вводить более строгие карантинные ограничения. В то время, как другие страны вернутся к нормальной жизни”, – резюмировал Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/278221833827082

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на вечер 1 марта в Украине сделали почти 5 тыс. инъекций.

После внесения изменений в национальный план иммунизации 1 марта прививку получил министр здравоохранения Максим Степанов, сегодня – президент Владимир Зеленский. Обоим укололи Covishield. Глава Минздрава говорил, что чувствует себя хорошо. Он считает, что в стране нет ситуации с массовыми отказами от вакцинации.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. За первый день заявки подали более 44 тыс. украинцев.

Пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко 1 марта на заседании согласительного совета Верховной Рады раскритиковал действия нынешних украинских властей по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, люди отказываются от вакцинации, потому что в страну “привезли говно”.

Издание “Главком”, ссылаясь на данные областных государственных администраций и их профильных департаментов, сообщило, что делать прививку от COVID-19 вакциной Covishield соглашается лишь каждый третий-четвертый украинский медик.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

По словам главы Минздрава, изменения в календарный план позволят использовать остатки вакцин для общественных деятелей и публичных персон (чтобы популяризировать вакцинацию) и для людей с других этапов.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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