Глава Нацслужбы здоровья сделал прививку от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины

02.03.2021, 18:04, Новости дня

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Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 неиспользованной дозой вакцины CoviShield. Об этом он рассказал 2 марта, видео опубликовала пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По его словам, в Киевской городской клинической больнице № 1 сформировали мобильную команда, которая вакцинирует людей от COVID-19.

“Я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды. Во флаконе содержится 10 доз вакцины. Если остаются неиспользованные, их утилизируют. Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь”, – отметил он.

https://www.facebook.com/nszu.ukr/videos/765249087441171/

Виленский призвал не бояться вакцинации и делать прививки от COVID-19.

“Хочу на собственном примере показать, что вакцинироваться – это безопасно. И призываю не бояться и записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски. А от темпов вакцинации в нашей стране зависит здоровье и жизнь наших граждан, а также то, сколько денег из бюджета государство потратит на преодоление пандемии “, – заявил Виленский.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на вечер 1 марта в Украине сделали почти 5 тыс. инъекций.

После внесения изменений в национальный план иммунизации 1 марта прививку получил министр здравоохранения Максим Степанов, сегодня – президент Владимир Зеленский. Обоим укололи Covishield. Глава Минздрава говорил, что чувствует себя хорошо. Он считает, что в стране нет ситуации с массовыми отказами от вакцинации.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. За первый день заявки подали более 44 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

По словам главы Минздрава, изменения в календарный план позволят использовать остатки вакцин для общественных деятелей и публичных персон (чтобы популяризировать вакцинацию) и для людей с других этапов.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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