 

Кличко выиграл суд у телеканала “1+1”, поданный из-за сюжета программы Дубинского

02.03.2021, 18:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеканала “1+1”. Об этом говорится в решении Подольского районного суда столицы, которое есть в распоряжении “Бабеля”.

Как отмечает издание, само решение суд принял в ноябре 2020 года, но стороны только сейчас получили его на руки. В связи с этим и Кличко, и телеканал имеют 30 дней на апелляцию.

Согласно документу, иск мэр Киева и соистец, являющийся его советником, Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года после выхода в эфир программы “Гроші”, ведущим и продюсером которой был журналист, а ныне нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Рассмотрев иск, суд постановил удовлетворить его, обязав телеканал опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы “Гроші”, а также удалить видео программы со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.

Кроме этого, суд постановил взыскать в пользу Белоцерковца 50 тыс. грн за моральный ущерб (в иске говорилось о 1,5 млн грн).

Как напоминает издание, речь идет о сюжете программы “Гроші”, в котором утверждалось, что Кличко якобы покрывает “мафию”, которая заставляет предпринимателей с МАФов платить дань. Авторы сюжета заверяли, что мэр столицы также якобы уничтожает бизнес тех, кто не согласен платить.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Кучеренко: Киеву нужен полный аудит. И не надо приглашать никаких Deloitte Touche, потому что это все полное разводилово

26.09 / В Украине потерпел крушение Ан-26

13.12 / Германия готовится ввести локдаун до 10 января. Рождество разрешат отметить в семейном кругу

15.02 / Эксперт: Немецкие спецслужбы работали с Навальным слишком демонстративно

06.01 / Недорогой кроссовер Renault представят 28 января

30.11 / Посол Украины поддержал Японию в вопросе принадлежности Курил

15.07 / Белоруссия отменила карантин для въезжающих из России

12.11 / Звезду фильма “Елки” и шоу “Наша Russia” госпитализировали с коронавирусом

19.09 / Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии

30.08 / В Минске заметили людей с российскими и георгиевскими флагами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска