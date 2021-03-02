Кличко выиграл суд у телеканала “1+1”, поданный из-за сюжета программы Дубинского

02.03.2021, 18:04, Новости дня

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Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеканала “1+1”. Об этом говорится в решении Подольского районного суда столицы, которое есть в распоряжении “Бабеля”.

Как отмечает издание, само решение суд принял в ноябре 2020 года, но стороны только сейчас получили его на руки. В связи с этим и Кличко, и телеканал имеют 30 дней на апелляцию.

Согласно документу, иск мэр Киева и соистец, являющийся его советником, Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года после выхода в эфир программы “Гроші”, ведущим и продюсером которой был журналист, а ныне нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Рассмотрев иск, суд постановил удовлетворить его, обязав телеканал опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы “Гроші”, а также удалить видео программы со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.

Кроме этого, суд постановил взыскать в пользу Белоцерковца 50 тыс. грн за моральный ущерб (в иске говорилось о 1,5 млн грн).

Как напоминает издание, речь идет о сюжете программы “Гроші”, в котором утверждалось, что Кличко якобы покрывает “мафию”, которая заставляет предпринимателей с МАФов платить дань. Авторы сюжета заверяли, что мэр столицы также якобы уничтожает бизнес тех, кто не согласен платить.

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