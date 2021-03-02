 

“Там много плотных структур, от которых во рту хорошо”. Кулинарный эксперт поделился рецептом приготовления макарон с крилем

02.03.2021, 18:04, Новости дня
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Телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко 28 февраля в Instagram опубликовал пошаговый видеорецепт приготовления салата, основными ингредиентами которого являются макароны, мясо криля, томаты и моцарелла.

Сварив макароны, Клопотенко смешал их с остальными продуктами.

“Не знаю, как описать этот вкус. Там много плотных структур, от которых во рту хорошо – сочные томаты, мягкая, но упругая моцарелла, и мясо криля. Это как-то так просто, но по-новому и очень волнительно. Макароны лучше брать те, что фарфалле (бабочки). Я их после того, как сварил, промыл холодной водой. Это остановит процесс приготовления и макарохи будут эластичными”, – описал вкусовые качества блюда эксперт.

По словам Клопотенко, в готовый салат кроме моцареллы и мяса криля также необходимо добавить оливковое масло, лимон и петрушку. 

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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