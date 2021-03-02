Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо

02.03.2021, 18:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мир за последнее время сильно изменился, поэтому объединение России и Белоруссии в единое государство исключено, считает Лукашенко. “Просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — заявил он.

Идею об интеграции двух стран Лукашенко назвал “абсолютно ненужной”. Россия и Белоруссия будут сильнее как независимые государства, а не как единое образование, добавил президент РБ.

Напомним, что 22 февраля прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Это вторая встреча двух лидеров после начала политического кризиса в Белоруссии.

Ранее политолог Андрей Казакевич высказал мнение, что Россия в настоящее время не настроена на интеграцию с Белоруссией. Он напомнил, что значительная часть белорусского общества не признает Лукашенко легитимным президентом, а Запад ввел против него санкции.

Россия не хочет рисковать и подписывать с ним договоренности, полагает эксперт. К тому же он отметил, что у Кремля накопилось достаточно проблем внутри страны.

Что касается дорожных карт об интеграции России и Белоруссии, то ничего существенного они из себя не представляют, полагает Казакевич. “Ситуация остается неопределенной. Переговоры выглядели штатным мероприятием, без какого-то слишком явного негатива, как бывало”, – добавил аналитик.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция требует отставки Лукашенко. Запад ввел против него персональные санкции.