Дегтярев анонсировал новые меры поддержки некоммерческого сектора

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02.03.2021, 18:02, Разное
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Хабаровский край – один из лидеров по поддержке СОНКО и социального предпринимательства. “Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края», – обратился Дегтярев к представителям НКО.

Сотрудничество между властями регионами и некоммерческим сектором стало главной темой делового завтрака. Каждый год краевой бюджет выделяет субсидии на поддержку социально ориентированных НКО. Также местный некоммерческий сектор участвует в конкурсах президентских грантов.

Но из 435 СОНКО, работающих на территории региона, лишь 27 получают финансовую поддержку от государства. Помощь социально ориентированным НКО необходимо расширить, отметили их представители. Также важно укреплять взаимодействие между некоммерческим сектором и органами власти, считают они.

Нужно точнее определить стратегию и направления развития Хабаровского края, уверена директор НКО «Открытый Университет Интеллектуального Развития Человека» Елена Даниленко. “Тогда только будет понимание – вокруг чего работает некоммерческий сектор, какие приоритеты для себя видит коммерческий сектор, в какую сторону выстраивать приоритеты для работы органам власти», – высказала она свое мнение.

Участие в этом процессе НКО очень важно, указал Дегтярев. По его словам, регион пересматривает меры поддержки некоммерческого сектора.

“Запланировали в 2021 году внедрить новые сервисы: «Облачная бухгалтерия», сервис для поставщиков услуг, «Юридическая помощь», «Календарь СОНКО», – перечислил врио губернатора.

Дегтярев выступил за проведение гражданского форума “Хабаровский край – территория возможностей”. Он не исключил, что мероприятие пройдет в очном формате. Форум позволит обсудить вопросы взаимодействия органов власти, бизнеса и СОНКО.



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