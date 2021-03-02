В SpaceX назвали главную причину падения первой ступени Falcon 9 в океан

02.03.2021, 18:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В SpaceX назвали главную причину падения первой ступени ракетоносителя Falcon 9 в океан. Всему виной его многоразовое использование и прогоревшая крышка двигателя.

Ракета Falcon 9 ещё 15 февраля успешно вывела на орбиту Земли спутники Starlink, но первая ступень не смогла совершить удачную посадку на беспилотную баржу. Вместо этого она упала в Атлантический океан. Во время пресс-конференции NASA директор по пилотируемым полётам SpaceX Бенджи Рид пояснил о главной причине произошедшего. Всему виной стала крышка одного из двигателей, которая во время полёта прогорела – и небольшое отверстие начало пропускать раскалённый газ. Из-за этого сработала система безопасности, снизившая тягу. Как следствие, ступень не получила достаточной мощности для совершения успешного приземления в заданной точке и разбилась.

До конца остаётся неясным, почему именно крышка прогорела, ведь первая ступень рассчитана минимум на 10 запусков без необходимости проводить капитальный ремонт.

Расследование продолжается. В NASA заявили о намерении также присоединиться к изучению внештатной ситуации и обнаружить недочёт до того, как отправить в апреле космонавтов на МКС.