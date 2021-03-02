Боня заявила о “контрактных” отношениях Шейк и Роналду

02.03.2021, 18:00, Разное

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Экс-звезда «ДОМа-2» Виктория Боня рассказала, что общалась с людьми, которые лично знакомы с Ириной Шейк и Криштиану Роналду. Они подтвердили, будто у модели и футболиста отношения были «по контракту».

По словам телеведущей, спортсмены для «выравнивания имиджа» должны были быть женатыми. На этот момент в европейских странах обязательно обращают внимание. Виктория Боня убеждена, что и Ирина Шейк, и футболист «Ювентуса» только выиграли от этого «союза». С моделью она также общалась лично, однако не решилась напрямую затронуть тему контракта.

Новость о расставании пары в 2015 году стала настоящей сенсацией. Все таблоиды обсуждали это событие, обвиняя поочередно то Ирину Шейк, то Криштиану Роналду. Их знакомство состоялось во время съемки рекламы для бренда Armani. Футболист, который привык к мимолетным романам, был уверен, что знаменитость не устоит перед его обаянием. Однако Ирина Шейк не стала отвечать на его ухаживания, хотя он всячески пытался добиться ее расположения. В результате романтический период с цветами и конфетами длился несколько месяцев. Серьезные отношения у пары начались после совместного путешествия на Корсику. Они начали вместе посещать светские рауты и спортивные мероприятия, а спустя год спортсмен предложил супермодели руку и сердце. Ирина Шейк согласилась, но дату свадьбы они не озвучили.

Позже в прессе появлялись слухи о многочисленных романах Криштиану Роналду, а вершиной айсберга стала новость о его сыне. Оказалось, что ребенок появился на свет от суррогатной матери, а модель впоследствии с удовольствием с ним нянчилась. В 2012 году появилась информация о дате свадьбы, но в тот день пара вместо фото с торжества показала снимки с совместной рыбалки. Спустя три года звезды официально подтвердили разрыв. По одной из версий, супермодель устала терпеть «мальчишество» и измены возлюбленного. Еще звучали такие варианты, как нехватка времени на личную жизнь и плохие отношения Ирины Шейк со свекровью.

Источник: teleprogramma.pro