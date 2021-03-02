 

Тайная дочь Влада Листьева рассказала о борьбе за наследство журналиста

02.03.2021, 18:00, Разное
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В первый день весны 26 лет назад в подъезде собственного дома был убит известный журналист Влад Листьев. Тайная дочь телеведущего Валерия пояснила о том, как супруги покойного отца боролись за его наследство.
О том, что она является дочерью Владислава Листьева, 39-летняя Лера узнала, когда ей было 7 лет. Она родилась в первом браке журналиста с Еленой Есиной. Это была студенческая любовь, которая продлилась недолго. Познакомилась пара с помощью общих друзей на тренировке по легкой атлетике. Мать Леры покорила ведущего своим умом и неприступностью. Спустя 2,5 года брака первая супруга устала от постоянных измен Влада Листьева. Дочь он видел только в младенчестве, но алименты платил исправно. Жила семья достаточно хорошо, поэтому в его помощи не нуждалась.

Уже будучи школьницей, Лера узнала о том, что ведущий программы «Взгляд» – ее отец. На него 7-летняя девочка смотрела у крестной, так как мать не хотела видеть его на телеэкране. Свое родство с Владом Листьевым дочь скрывала, так как стеснялась. По словам фокусника Амаяка Акопяна, который был близким другом журналиста, перед смертью он хотел встретиться и поговорить с дочерью.

Борьба за наследство ведущего «Поле чудес» длилась около четырех лет. Елена Есина не хотела в этом участвовать, но бабушка Валерии настояла на этом. Последняя супруга Влада Листьева Альбина не хотела ни с кем делиться – ни с первой женой и дочкой журналиста, ни со второй супругой Татьяной и сыном Александром.

В результате длительных судебных разбирательств семье Валерии достались два автомобиля отца, дача в Одинцове и деньги. Дочь телеведущего призналась, что в какой-то момент им поступил звонок с угрозами – и они решили остановиться и взять то, что предлагает другая сторона.

Источник: www.kp.ru



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