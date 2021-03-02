Мнение: Два бездарных поколения подряд

02.03.2021, 17:58, Разное

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Заметил краем глаза в ленте новостей, что “Голландия обгонит Россию в рейтинг-листе УЕФА уже в марте”. В принципе, этого следовало ожидать, видя, насколько бездарно выступают наши клубы в европейских кубках по футболу; в этом году потеряли последний – причем с нулем набранных очков – еще в феврале; в прошлом году, насколько я помню, было еще хуже, тогда и вовсе ни один клуб России даже в весну не вышел…

Это какой-то полет в пропасть, причем дна явно нет. И причина очевидна – нет футболистов. То есть – как-то даже до смешного, ВООБЩЕ НЕТ. Буквально – не на ком в принципе остановить взгляд. Все, кто есть сейчас в наличии у России (если брать лучших) – это какие-то более-менее развитые физически физкультурники, умеющие бегать, прыгать и кое-как пинать мяч. Зобнин, Дзюба… ВСЁ.

Очень показательно – смотреть на “успехи” тех немногих россиян-футболистов, кто оказался в Европе. Очевидно, что в Европу вырываются именно “лучшие из лучших”, буквально “марадоны российского спорта”. И что мы видим? Даже совсем уж “сливки”, типа Головина – не более чем крепкие середнячки, никаким боком не звезды даже в своих клубах. А чаще всего – они там вызывают перманентное раздражение у тамошних фанатов и прочно сидят на банке. Даже Миранчук! (вторая мегазвезда российского футбола). Причем и Миранчук сидит не в Реале или Барселоне, а в, прости господи, “Аталанте”.

Сборная РФ – без слез не взглянешь. И ведь, положа руку на сердце – и предыдущий состав сборной, тот, который невероятным усилием прыгнул выше головы на домашнем ЧМ по футболу – тоже был ровного серого цвета. Два полностью бездарных футбольных поколения подряд! Последний по-настоящему яркий игрок России был Аршавин. После него – всё, отрезало. Кто-то назовет Акинфеева, но… Не знаю. Но ведь и Акинфеев – тоже поколение Аршавина.

Даже не пойму – кто и когда нас проклял? Или сглазил… Когда ж будет ХОТЬ КТО-НИБУДЬ?? Сил ведь нет смотреть на эти толпы одинаковых буратин, которых не различить, несмотря на все “обновления”! Чего-то, видать, пропало в воздухе. Какой-то витамин.

Витамин молодецкой удали и таланта.