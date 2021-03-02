КНДР отменила смертный приговор Михаилу Горбачеву за развал СССР

02.03.2021, 17:51, Разное

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Сталинский районный суд Пхеньяна принял решение об отмене смертной казни для первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

В 1991 году северокорейский народный суд приговорил Горбачева к высшей мере наказания за развал советского государства.

В сообщении Центрального телеграфного агентство Кореи (ЦТАК) говорится, что отмена смертной казни через повешение связана с достижением Михаилом Горбачевым предельного возраста уголовной ответственности. Согласно параграфу № 38 Уголовного кодекса КНДР, лицо, совершившее уголовное преступление, освобождается от наказания в случае достижения им возраста 90 лет. Данная статья закона также применяется, если у осужденного имеются заболевания, которые препятствуют приведению приговора в действие и делают невозможным его нахождение в исправительно-трудовом лагере.

Суд при вынесении постановления об отмене смертной казни принял во внимание возраст Горбачева, его состояние здоровья, а также личную просьбу высшего руководителя страны Ким Чен Ына.

– 30 лет назад Михаил Горбачев уничтожил самое прогрессивное коммунистическое государство на свете, которое почти полвека снабжало Корею льготными кредитами и новейший оружием. Мой отец, достопочтенный Ким Чен Ир, категорически отказывался произносить вслух имя этого предателя и мерзавца, и всячески проклинал его. Но сегодня, следуя законам трудовой Кореи, воле народа и зову нашего сердца, мы даруем Михаилу Горбачеву прощение, — приводит ЦТАК слова поздравительной телеграммы Ким Чен Ына.

Михаил Горбачев положительно отреагировал на решение северокорейских властей о снятии с него судимости и пообещал впредь не повторять подобных ошибок. По словам Горбачева, он до сих пор сожалеет о содеянном, ведь в случае сохранения СССР он мог бы переизбираться президентом и по сей день, как нынешний глава России.

– Я рад, что наши северокорейские товарищи наконец-то разобрались и правильно меня поняли. Поскольку я полностью оправдан и больше мне ничего не угрожает, то я планирую в ближайшее время посетить КНДР с дружеским визитом и все-таки рассказать им о преимуществах Перестройки. Хочу, так сказать, извиниться перед товарищами, — прокомментировал отмену приговора Горбачев.

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