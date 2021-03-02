Скопинский маньяк выходит – Личное мнение

02.03.2021, 17:50, Разное

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На днях из тюрьмы, после 17 лет заключения, выходит на свободу «Скопинский маньяк» — 71-летний Виктор Мохов, осуждённый за похищение и многолетние насилие двух девочек.

Одной на момент похищения было 14. Другой 17.



Фото: Соцсети

Мохов содержал девчонок в специально оборудованном подвале. Насиловал 1296 дней, каждый из которых стал для девчонок адом.

Сначала Мохов построил подвал. Многоуровневый бетонный бункер. Затем похитил девочек.

Если девочки сопротивлялись, Мохов пускал им перцовый газ. Морил голодом, бил резиновым шлангом. Сексуальное насилие продолжалось несколько лет, и только чудом о девочках узнали и их освободили.

Если кто-то думает, что 17 лет заключения для таких преступлений достаточно, то ответьте на вопрос: а чем теперь займётся освобождённый?

Да и разве совершённое Моховым можно искупить годами тюрьмы? Ну, мол, 17 лет отсидел — исправился и искупил содеянное?

А что, можно искупить подобное?

Я не жестока. Я справедлива. И только ради справедливости я скажу, что вот такие преступления нельзя искупить. У нас в стране — мораторий на смертную казнь, но есть ведь пожизненное. Почему маньяк не сидит до своего конца в тюрьме, а выходит к нам в общество?

Или вы считаете, что всё — отсидел? Нормально, можно теперь на свободу?

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