Роскомнадзор сообщил о всплеске распространения призывов к суициду в Сети

02.03.2021, 17:42, Новости дня

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Роскомнадзор с начала 2021 года удалил или заблокировал контент с призывами к суициду на более 500 сайтах, сообщил замруководителя ведомства по Центральному федеральному округу Николай Макаренко.

«В 2020 году эта тема (призывов к суициду – прим. ВЗГЛЯД) в сети интернет была менее актуальна, но вот такой всплеск произошел в феврале. Более 500 сайтов в этом году, а в 2020 году – более 5 тыс. сайтов удаляли контент, либо мы ограничивали доступ», – сказал Макаренко в ходе Всероссийской конференции «Информационная безопасность и дети», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в конце февраля ведомство выявило в соцсети TikTok более 400 тыс. видеороликов с призывами к суициду, они были заблокированы.

«Приведу такой пример: 24 февраля в социальной сети TikTok началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. И по состоянию на 10 часов вечера 25 февраля агитация совершить массовое самоубийство 3 марта (была определена дата) собрала более 432 тыс. просмотров. При этом отметим, что в результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора, TikTok заблокировал эти аккаунты, которые содержали эту информацию», – сообщил представитель Роскомнадзора.

С начала года, по его словам, в Роскомнадзор поступило более 62 тыс. электронных обращений граждан и организаций с жалобами на распространение в интернете противоправной информации, в 2020 году их было более 895 тыс. Макаренко отметил, что Роскомнадзор большое внимание уделяет и работе над проблемой удаления этого контента, и в результате этой работы удаляется по требованию ведомства более 71% запрещенного контента. При этом он добавил, что блокируются, в основном, сайты, как правило, специально созданные для распространения запрещенного контента.

Кроме того, представитель Роскомнадзора сообщил, что с начала 2021 года удалено и заблокировано более 3,9 тыс. материалов с информацией о наркотиках (за весь 2020 год – 24 тыс. таких материалов), 2 тыс. материалов с детской порнографией (за 2020 год – 28 тыс.), а также 5,5 тыс. экстремистских материалов.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что критика введенных в РФ ограничений на распространение информации в интернете – это «буря в стакане воды». Глава государства напомнил, что эти решения были выверены и касаются запретов на призывы к суициду, распространение детской порнографии и пропаганду терроризма.