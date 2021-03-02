 

Звезда “Сумерек” Келлан Латс и его жена Бриттани показали первые фото с новорожденной дочерью

02.03.2021, 17:26, Разное
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На днях исполнитель роли Эммета Каллена во франшизе “Сумерки” Келлан Латс и его супруга Бриттани объявили о том, что впервые стали родителями. У пары родилась дочь Эштин, появление которой они ждали с особым нетерпением: в начале прошлого года им пришлось пережить выкидыш на третьем триместре – у Келлана и Бриттани также должна была родиться дочка. Несколько часов назад счастливые родители поделились первыми совместными с Эштин фотографиями.

– Я на небесах, – подписала снимок Бриттани.
– Да ну ладно…. Чистое благословение и счастье, – написал, в свою очередь, Келлан.

Напомним, в первый раз о том, что в семье Келлана Латса ожидается пополнение, стало известно в ноябре 2019 года, в День благодарения. Тогда пара опубликовала фото, на котором они были одеты в джинсовые куртки и держали еще одну – маленькую – в руках. Но, к несчастью, в начале февраля Бриттани и Келлан потеряли ребенка. Общее горе не разобщило, а лишь еще больше сплотило пару, они не оставили попыток зачать ребенка. В сентябре, разговаривая с подписчиками в Instagram, Бриттани объявила о новой беременности и добавила:

Эта новость стала для нас сюрпризом и даже шоком. Как в свое время самым настоящим шоком для нас стала потеря нашей дочери в начале этого года. Это было тяжело, и нам до сих пор трудно, мы все еще переживаем из-за этого. Мы с Келланом прошли через многое, но я все равно хочу поделиться с вами какими-то деталями моего пути.

Влюбленные признались, что этот период им помогла пережить вера в Бога. По их словам, именно молитвы и посещение церкви помогли им пережить трагедию и жить дальше.

Келлан Латс и ведущая христианского телеканала Juce TV Бриттани Гонсалес поженились в ноябре 2017 года. На тот момент пара состояла в отношениях около года. Об их помолвке заговорили в сентябре после того, как инсайдеры заметили на безымянном пальце Бриттани обручальное кольцо. Латс и Гонсалес обедали в одном из нью-йоркских ресторанов, где они якобы обсуждали с одним из посетителей заведения, где они хотели бы сыграть свадьбу – в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.



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