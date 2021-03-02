Евросоюз запустит новую программу экономического развития Донбасса – Мишель

02.03.2021, 17:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Евросоюз в этом году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе. О таких планах рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским на КПВВ “Счастье” в Луганской области 2 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда”, – сказал Мишель.

После этого он обратился к Зеленскому и гражданам Украины и сказал: “Вы не одни”. Других деталей о содержании новой программы Мишель не предоставил.

Он также назвал Россию участником конфликта на Донбассе и сказал, что Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Мишеля за поддержку в урегулировании гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях и в зоне конфликта на Донбассе. В частности, по словам, президента ЕС помогает местным общинам и представителям бизнеса.

“Украина делает все возможное, чтобы наши граждане, пребывающие на временно оккупированных территориях чувствовали максимальную поддержку государства”, – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—