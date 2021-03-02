 

Шария внесли в базу розыска МВД

02.03.2021, 17:14, Новости дня
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Блогер и политик Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, появился в базе данных разыскиваемых лиц 

Шарий находится в списке “лиц, скрывающихся от органов власти” с 16 февраля 2021 года. В розыскной карточке указано, что суд разрешил задержать Шария “с целью привода”. 

Местом его исчезновения правоохранители указали Киев.

Скриншот: mvs.gov.ua

“Українські новини” со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Шария.

Шарий сегодня заявил в Facebook, что сообщал СБУ свой нынешний точный адрес и место проживания, а значит, по его мнению, ходатайство в суд о его розыске незаконно.

https://www.facebook.com/anatolijsharij/posts/10225857941983649

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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