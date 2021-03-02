Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса: не “британский” и не “южноафриканский”

02.03.2021, 17:14, Новости дня

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Во Львовской области циркулирует два генотипы коронавируса – В1 и В11. Об этом на брифинге 2 марта заявила главный эпидемиолог области Наталья Иванченко-Тимко. Видео мероприятия опубликовано на Facebook странице Львовской областной госадминистрации.

“Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11. То есть, ни “южноафриканский”, ни “британский” штамм на территории области пока не обнаружен”, – сказала Иванченко-Тимко.

26 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в стране пока не подтверждено циркулирование “британского”, “южноафриканского” или “бразильского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала “Украина” 25 февраля отмечал, что Украина направила в клинику “Шарите” 48 образцов, в которых не нашли “британского” и других штаммов коронавируса.

“Сейчас мы снова отправляем. Это будет постоянный процесс”, – говорил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 марта в Украине коронавирус подтвердили у более 1,35 млн человек, 26,2 тыс. пациентов умерли, около 1,17 млн – выздоровели.

По данным Львовского областного центра общественного здоровья, с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 79 582 случая коронавирусной инфекции (349 – за последние сутки), скончалось 2 293 пациента, выздоровело 69 673 человека.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

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