 

В Раде потребовали провести новые выборы президента: Зеленский навешал лапши на уши украинцам

02.03.2021, 17:12, Разное
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С 1 марта на Украине началась масштабная вакцинация от коронавируса. Депутат Гончаренко обратил внимание, что Незалежная оказалась в числе стран, получивших препарат последними. Даже жители Зимбабве стали прививаться от COVID-19 еще в конце февраля.

Политик заявил, что привезенная в страну вакцина не внушает доверия. По его словам, власти Украины заплатили огромную сумму ради “индийской копии” препарата AstraZeneca. Темпы вакцинации в стране очень низкие: чтобы привить все население, потребуется не менее ста лет, подчеркнул Гончаренко.

Депутат также разнес Владимира Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний. Президент так и не смог положить конец эпохе бедности. Кроме того, ему не удалось разобраться с коррупцией в стране. “Где посадки, кто будет сидеть?”, – цитирует Гончаренко “ПолитНавигатор”.

Парламентарий подчеркнул, что Владимир Зеленский за два года президентства успел “навешать лапши украинцам, и продолжает над ними издеваться”. Гончаренко потребовал, чтобы в стране немедленно прошли новые выборы президента. “Пошел вон!”, – обратился он к действующему лидеру.

Ранее еще один депутат Верховной рады негативно высказался о деятельности Владимира Зеленского. Илья Кива заявил, что президент не раз преступал закон. Подробности – в материале “Дни.ру”.



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