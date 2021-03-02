Эксперты назвали способы быстрого засыпания ночью

02.03.2021, 17:10, Разное

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Эксперты назвали способы, которые помогут быстрее заснуть ночью. Сообщается, что иногда периоды бессонницы длятся несколько часов, а на утро человек чувствует себя буквально разбитым.

Первым способом является регуляция дыхания, это помогает расслабиться и снять стресс. Специалисты советуют положить руку на область живота, закрыть глаза и сделать вдох через нос. При этом важно медленно посчитать до шести, а потом выдохнуть.

Также эксперты советуют начать медитировать. Тем, кто не практикует подобные занятия, можно просто лежать, концентрируясь на включенной музыке. Если тело напряжено, необходимо попытаться полностью расслабиться.

На протяжении всего дня мозг не должен активно работать. Важно делать небольшие перерывы, иначе в ночное время будет сложнее уснуть. Сомнологи не рекомендуют постоянно смотреть на часы, если в глубокий сон окунуться не получается.

Перед ночным отдыхом не нужно пить спиртное. В процессе распада алкоголя в организме образуется ацетальдегид. Данное вещество заставляет организм пробудиться через короткий период времени.

Для более эффективной борьбы с бессонницей необходимо постараться «отпустить» тревоги, чтобы не думать о них в постели. Если этот вариант не сработает, нужно выйти из спальни и на листке бумаги написать список забот, идей и мыслей.

Важно избегать синего света и искусственного освещения. За час до сна нужно отказаться от просмотра телевизора, использования гаджетов и компьютеров, чтобы не нарушались природные циркадные ритмы.

Источник: mir24.tv