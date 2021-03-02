Супруга звезды «Интернов» Сергея Волобуева разоблачила его «беременную» любовницу

02.03.2021, 17:10, Разное

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В эфире ток-шоу «На самом деле» жена Сергея Волобуева публично разоблачила девушку, которая утверждает, что является любовницей звезды «Интернов» и беременна от него. Из-за нее актер и его семья оказались в центре громкого скандала.

Елена Волобуева и ее дочь, которая ровесница с «любовницей», решили провести собственное расследование. Они собрали эксклюзивный материал, который доказывает, что звезду сериала «СашаТаня» оклеветали. Жена Сергея Волобуева заявила: девушка на самом деле не та, за кого себя выдает. Героиня программы представилась Елизаветой Сорочинской. Однако оскорбленная жительница уверена, что под этим именем скрывается небезызвестная Алиса Лис. Модель предприняла усилия, чтобы изменить внешность, и теперь выдает себя за «любовницу» актера.

По словам ведущего Тимура Еремеева, Алиса Лис знаменита тем, что принимала участие в откровенных фотосессиях и является моделью-альбиносом. Супруга Сергея Волобуева в подтверждение своих слов показала снимки модели, у которой тату в тех же местах, что и у Елизаветы Сорочинской.

Разоблачение этим фактом не ограничилось, так как Елена Волобуева с дочерью выяснили – кадры из больницы, которые показала девушка в подтверждение своей беременности, являются подделкой.

Источник: riafan.ru