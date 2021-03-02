Брухунова разозлилась на журналистов из-за сравнения с молодой Степаненко

02.03.2021, 17:10, Разное

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Недавно премьеру в театре «Модерн» посетила Татьяна Брухунова, чем вызвала вокруг себя ажиотаж. Супруга Евгения Петросяна пообщалась с журналистами и разозлилась на них из-за сравнения с молодой Еленой Степаненко.

Татьяна Брухунова заявила, что слова представителей СМИ являются «хамством», и ушла в зрительный зал. По словам инсайдеров, молодая супруга юмориста очень злится, когда ее сравнивают с Еленой Степаненко в молодые годы. Хотя на поразительное сходство жен Евгения Петросяна указывают даже его коллеги.

Несмотря на то, что Татьяна Брухунова в декрете и воспитывает сына Вагана, она часто появляется на светских мероприятиях. Молодая жена юмориста любит посещать различные премьеры и демонстрировать свои новые наряды. Себя Татьяна Брухунова считает модницей и часто охотится за брендовыми вещами.

О романе 75-летнего юмориста и его помощницы начали говорить пару лет назад. Далее последовал развод Петросяна и Степаненко после тридцати лет брака. С Брухуновой артист также узаконил отношения, пара воспитывает сына Вагана. В конце прошлого года в Сети начали появляться слухи о том, что экс-помощница юмориста вновь готовится стать матерью.