 

Брухунова разозлилась на журналистов из-за сравнения с молодой Степаненко

02.03.2021, 17:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Недавно премьеру в театре «Модерн» посетила Татьяна Брухунова, чем вызвала вокруг себя ажиотаж. Супруга Евгения Петросяна пообщалась с журналистами и разозлилась на них из-за сравнения с молодой Еленой Степаненко.
Татьяна Брухунова заявила, что слова представителей СМИ являются «хамством», и ушла в зрительный зал. По словам инсайдеров, молодая супруга юмориста очень злится, когда ее сравнивают с Еленой Степаненко в молодые годы. Хотя на поразительное сходство жен Евгения Петросяна указывают даже его коллеги.

Несмотря на то, что Татьяна Брухунова в декрете и воспитывает сына Вагана, она часто появляется на светских мероприятиях. Молодая жена юмориста любит посещать различные премьеры и демонстрировать свои новые наряды. Себя Татьяна Брухунова считает модницей и часто охотится за брендовыми вещами.

О романе 75-летнего юмориста и его помощницы начали говорить пару лет назад. Далее последовал развод Петросяна и Степаненко после тридцати лет брака. С Брухуновой артист также узаконил отношения, пара воспитывает сына Вагана. В конце прошлого года в Сети начали появляться слухи о том, что экс-помощница юмориста вновь готовится стать матерью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Кто получит вторую пенсию: все подробности

07.09 / Встреча с НЛО в Рэндлшемском лесу

09.07 / Три новых менеджера возглавят спортивный бизнес “Газпром-медиа”

14.08 / Врач назвал наиболее защищенную от коронавируса категорию людей

04.10 / Проект трансарктического подводного кабеля привлекает норвежских и японских партнеров

06.10 / Кластерная цефалгия: полчаса в аду

20.12 / Зеленский готовится к “информационной войне” из-за российской вакцины от COVID-19

10.01 / Мнение: О начале банкротства и краха Америки

25.06 / Личное: Развод? Развод!

27.01 / В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска