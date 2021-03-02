Мастерская управления «Сенеж» подготовит женщин-лидеров для социально значимых проектов

02.03.2021, 16:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Второй поток образовательной программы «Женщина-лидер» стартовал в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Слушательницами стали 153 женщины из 41 российского региона, все они имеют опыт руководящей работы или опыт развития социальных проектов.

Программа «Женщина-лидер» реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. В прошлом году слушателями программы были 137 активных участниц, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По первым результатам можно отметить успех программы. Во время обучения были разработаны 26 проектов, направленные на решение конкретных социально значимых задач. Это поддержка старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, популяризация здорового образа жизни, развитие сельских территорий и многое другое. Особую ценность представляет то, что проекты развиваются и реализуются в регионах», – сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, «эта образовательная программа позволяет создавать условия для развития женского лидерства и эффективных социальных лифтов в различных сферах жизни общества: цифровой экономике, предпринимательстве, науке, культуре, а также социально значимых проектах».

«Члены Совета Евразийского женского форума готовы оказывать поддержку в развитии и продвижении женских инициатив», – заверила заместитель председателя СФ.

Среди слушательниц нового потока есть предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, территориальные директора крупных корпораций, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений.

«Важно, чтобы как можно больше женщин имели возможность получать дополнительное образование для раскрытия и развития своего лидерского потенциала. Уникальность нашей программы «Женщина-лидер» в том, что она дает возможность не только развития навыков и компетенций, но и учит социальному проектированию и созданию и работе с сообществами», – сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж».

Главной целью программы является формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении важных экономических и социальных задач и продвигать женскую повестку в стране и в мире.