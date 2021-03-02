Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

02.03.2021, 16:52, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года.

Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС.

Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости».

Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно».

«И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства.

По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся».

Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли.