Ярославские власти закупили 3D-портреты Ленина и Сталина для слепых детей

02.03.2021, 16:52, Новости дня

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Власти Ярославской области приняли решение закупить в новую школу в селе Вощажниково тактильные портреты выдающихся людей, следует из данных портала госзакупок.

«Наряду с пандусами, широкими дверными проемами, поручнями и другими элементами доступной среды, в перечне упомянуты и тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов. Что касается выбора персоналий, изображенных на портретах, то в этот список вошли люди, чья биография и роль в истории изучаются в рамках школьной программы», – рассказали в департаменте образования Ярославской области, информирует РИА «Новости».

С помощью тактильных портретов дети смогут понять, как выглядят Екатерина II, Владимир Путин, Альберт Эйнштейн, Луи Брайль, Мао Цзэдун, Лев Толстой, Дональд Трамп, Юрий Гагарин, Иосиф Сталин, Владимир Ленин и Николай II.

Уточняется, что департамент государственного заказа Ярославской области объявил тендер на строительство средней общеобразовательной школы в селе Вощажниково с начальной (максимальной) ценой контракта в 374,8 миллиона рублей.

Среди специального оборудования для детей с ограниченными возможностями оказались и тактильные репродукции картин и тактильные 3D-портреты.

В департаменте образования также добавили, что новые школы строятся с учетом доступной среды для всех категорий детей.

Напомним, для детской школы искусств станицы Павловской в Краснодарском крае по национальному проекту «Культура» закупили музыкальные рояль, аккордеон, балалайки, домры, электронное пианино и флейты.